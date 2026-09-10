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​Буданов вважає, що ЗСУ треба активніше залучати до спільних військових навчань із партнерами

Такі навчання можуть стати основою для подальшого поглиблення військової співпраці.

​Буданов вважає, що ЗСУ треба активніше залучати до спільних військових навчань із партнерами
Кирило Буданов
Фото: Зоряна Стельмах

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що українські підрозділи необхідно активніше залучати до спільних військових навчань із партнерами, оскільки саме під час таких заходів іноземні офіцери можуть отримувати цінний досвід.

Про це він сказав на пресконференції в Ризі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тут треба Україну долучати трошки активніше. У моєму розумінні є певний перегин негативний, тому що зазвичай останнім часом, коли Україну запрошують до участі в навчаннях із країнами НАТО, вона виконує лише роль супротивника. Це проблема", – зазначив Буданов.

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За його словами, необхідно змінити такий підхід, оскільки спільні навчання можуть стати основою для подальшого поглиблення військової співпраці.

"І саме під час спільних навчальних дій ваші офіцери і отримують той самий неоціненний досвід. А в свою чергу, це піднімає за собою всі інші супутні питання, як це робити, якою технікою краще і так далі", – сказав Буданов.

Він додав, що це може сприяти спільному виробництву та розробкам.

Нагадаємо, що  у жовтні-листопаді цього року відбудуться спільні військові навчання Коаліції охочих

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