Victory Drones та F-Drones запрошують військових на інженерний курс по роботі з дронами: можна отримати нову ВОС

Курс безоплатний та триватиме три тижні

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Освітній волонтерський проєкт Victory Drones та виробник безпілотників F-Drones запустили навчальну програму для військових по роботі з БпЛА. По закінченні курсу випускники отримають відповідну військово-облікову спеціальність. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Victory Drones.

У програмі курсу - архітектура FPV, пайка, живлення, радіозвʼязок, антени, відеосигнал, Betaflight від А до Я, ArduPilot, плати оптичної стабілізації, логування, PID-и та фільтрація, 3D-друк, комплексна діагностика поломок, ремонт. Також у програмі передбачено багато польової практики, зазначають автори курсу.

Курс призначений лише для військовослужбовців. Навчання проходитиме у Києві офлайн. Попередньо потрібно буде пройти інженерний онлайн-курс та вхідне тестування.

Деталі можна отримати після реєстрації за посиланням.

Victory Drones — волонтерський проєкт, що навчає військових і цивільних роботі з БпЛА та іншим оборонним технологіям.

F-Drones – українська оборонна компанія, яка розробляє та виробляє сучасні безпілотні літальні апарати, зокрема FPV-дрони F5, F7 та F10, перехоплювачі реактивних шахедів LITAVR+, комплекс F-CAPTAIN класу middle-strike та інші.