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У Києві конфлікт між сусідами за паркомісце закінчився стріляниною

Поліція затримала стрілка, йому інкримінували "хуліганство".

У Києві конфлікт між сусідами за паркомісце закінчився стріляниною
Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння стріляв по автівці сусіда з вікна. 

Про це повідомила Патрульна поліція.

Зазначається, інцидент стався ввечері у дворі багатоповерхівки. 41-річний киянин, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, посварився із сусідом через паркомісце, після чого взяв зброю, вийшов на балкон та здійснив постріл у напрямку припаркованого Audi Q8, який належав потерпілому.

На місце прибули правоохоронці і встановили квартиру, з якої здійснювались постріли. Інспектори зайшли всередину, затримали ймовірного зловмисника із застосуванням кайданок і вилучили у киянина карабін. Зброя була зареєстрована, а чоловік мав відповідний дозвіл на її зберігання.

Стосовного дій чоловіка слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК.

Фото: Нацполіція

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