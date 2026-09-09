Окупанти атакували Покровський і Краматорський райони Донеччини

За минулу добу росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
З лінії фронту евакуйовано 818 людей, зокрема 57 дітей.
Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Окупанти атакували Покровський і Краматорський райони.
У Петрівці Шахівської громади пошкоджено численні будинки.
У Слов’янську пошкоджено чотири приватні будинки. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду.
У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду.
- У Краматорську поблизу житлової дев’ятиповерхівки після російського авіаудару виявили нерозірвану авіабомбу. Боєприпас застряг у землі.