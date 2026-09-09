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Окупанти атакували Покровський і Краматорський райони Донеччини

В області пошкоджено приватні будинки.

Окупанти атакували Покровський і Краматорський райони Донеччини
Наслідки обстріли росіянами Донецької області
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 818 людей, зокрема 57 дітей.

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Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Окупанти атакували Покровський і Краматорський райони. 

У Петрівці Шахівської громади пошкоджено численні будинки.

У Слов’янську пошкоджено чотири приватні будинки. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. 

У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду. 

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