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Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва

На 12 поверсі є руйнування стін. 

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва
Уламки російських дронів (ілюстративне фото)
Фото: Одеська ОВА

Вранці 9 вересня російський дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Влучання відбулося на рівні 11-12 поверхів.

На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Екстрені служби працюють на місці», – сказав він.

За оновленою інформацією від Київської міської військової адміністрації, поранені четверо людей.

Безперервний дроновий терор столиці з перервою на візит американських перемовників триває з 27 серпня. За вчора ворог убив у Києві п'ятьох людей: трьох людей в Солом'янському районі під час нічної ракетно-дронової атаки і ще двох – вдень, ударом по складу. 

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