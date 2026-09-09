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Південна Африка спростила візовий режим з Україною

Тепер отримання 90-денної візи займає лише кілька хвилин.

Південна Африка спростила візовий режим з Україною
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Південна Африка спростила візовий режим з Україною.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що раніше отримання візи на 90 днів займало два місяці, потрібно було двічі їхати до Польщі.

За спрощеною процедурою, візу можна виробити на смартфоні за декілька хвилин. Підтвердження прийде упродовж 24 години за новою системою електронного дозволу на подорож ETA.

 Україна є однією з перших країн, яка отримала доступ до цієї системи, і перші візи вже видані. Всі деталі можна з'ясувати в посольстві.

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