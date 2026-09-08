Бойові дії на Донеччині, 205 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нова система ППО для протидії «Бандеролям», дискусія «Осінь-зима 26-27» проєкту «Нова країна», дисертація Арахамії. Яким запам’ятається 1658-й день повномасштабної війни.

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У Києві, за даними ДСНС, станом на 22 годину внаслідок масованої російської атаки поранено 35 людей. Троє перебувають у важкому стані.

Кількість загиблих станом на 17:05 зросла до 5 людей.

Більше інформації – в новині.

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Сьогодні, 8 вересня, російська армія атакувала Бучанський район Київщини і вбила там двох людей. Відомо про трьох постраждалих, написав у телеграмі начальник ОВА Тимур Ткаченко.

«На жаль, маємо двох загиблих та трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину. У Бучанському районі через атаку БпЛА на території складських приміщень виникла пожежа Її вже ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль», – повідомив він.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 вересня на фронті від початку доби відбулося 205 бойових зіткнень.

Найважча ситуація на Покровському напрямку. Там росіяни 39 разів штурмували позиції Сил оборони.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 вересня – в новині.

За підсумками 36-го засідання у форматі «Рамштайн» Україна отримала від партнерів нові пакети допомоги, повідомило Міністерство оборони.

Що передадуть союзники – в новині.

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В Україні почали застосовувати нову систему ППО для протидії російським ракетам S8000 «Бандероль». Про це повідомили у пресслужбі Brave1.

Систему розробив один із учасників кластеру. За даними Brave1, вартість збиття «Бандеролей» системою суттєво дешевша, ніж вартість самих російських ракет-дронів. Водночас принцип роботи та технічні характеристики системи у Brave1 не розкривають.

У Brave1 зазначили, що крім цієї системи існує ще декілька продуктів, здатних протидіяти «Бандеролям».

Докладніше – в новині.

Виклики осені і зими однакові для всіх: безпека і безпекова ситуація. Особисто для НАБУ викликом є формування наративу про політизацію Бюро та його вплив на ухвалення рішень в державі.

Цю тему окремі особи використовують у спробі захиститися від розслідувань. Про це директор Національного антикорбюро Семен Кривонос сказав під час дискусії «Осінь-зима 26-27»: головні виклики війни, політики, суспільства, бізнесу, систем життєзабезпечення» проєкту «Нова країна» LB та EFI Group.

Коментуючи страх деяких посадовців перед Бюро Кривонос наголосив, що для того, аби не боятися, не потрібно вчиняти корупційні злочини.

Подробиці – в новині.

Сьогодні голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія мав захищати дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії (PhD). Його дисертаційна робота присвячена особливостям діяльності депутатської фракції, яка фактично виконує функції парламентської коаліції.

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Однак, як повідомила вчений секретар науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Караульна, захист довелося перенести через відсутність кворуму разової спеціалізованої вченої ради.

Подробиці – в новині.

Поліція розслідує обставини проведення у Дарницькому районі Києва на території одного зі столичних університетів заходу для студентів під час повітряної тривоги.

Повідомлення про подію правоохоронці отримали сьогодні близько 11:10. За попередніми даними, на відкритій території університету проходив захід із посвяти першокурсників у студенти.

Після оголошення повітряної тривоги захід не припинили, а студентів не направили до укриття.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що Євросоюз погодився на виняток для України і виділяє на протиповітряну оборону нашої держави 3,5 млрд доларів.

Про це на своїх сторінках у соцмережі Х повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн я вітаю домовленість держав-членів ЄС щодо винятку для України, який дозволить їй закуповувати критично важливу продукцію для систем протиповітряної оборони Patriot. Наступний транш у розмірі 3,5 мільярда доларів допоможе Україні краще захищати своє небо від невибіркових атак Росії», – написав Рютте.

Фон дер Ляєн додала, що це додатково до 8,4 мільярда євро, які вже були виділені в межах кредиту на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону.

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