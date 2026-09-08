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В Україні створили нову технологію проти російських «Бандеролей»

Вартість перехоплення системою значно нижча, ніж вартість «Бандеролі»

В Україні створили нову технологію проти російських «Бандеролей»
Ракета S8000 «Бандероль»на наземній пусковій
Фото: змі окупантів

В Україні почали застосовувати нову систему ППО для протидії російським ракетам S8000 «Бандероль». Про це повідомили у пресслужбі Brave1.

Систему розробив один із учасників кластеру. За даними Brave1, вартість збиття «Бандеролей»системою суттєво дешевша, ніж вартість самих російських ракет-дронів. Водночас принцип роботи та технічні характеристики системи у Brave1 не розкривають.

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У Brave1 зазначили, що крім цієї системи існує ще декілька продуктів, здатних протидіяти «Бандеролям». 

«Бандероль» — це гібрид дрона-камікадзе і ракети. Має довжину 5 м, розмах крил — 2,2 м, діаметр — 30 см. За інформацією видання «Оборонка», «Бандероль» може летіти на відстань до 500 км. Має осколково-фугасну бойову частину вагою, за різними джерелами, від 114 до 150 кг.

Атаки «Бандеролями» почалися ще в березні 2025 року по Одещині. У червні та липні 2026 року найбільше атакували Харківщину. 8 липня 2026 року зафіксовано удар «Бандеролі» по п’ятиповерхівці у Немишлянському районі Харкова. 7 серпня 2026 року вдень Одесу атакували трьома «Бандеролями». Дві з них сили ППО збили над морем, одна влучила в дах стадіону «Чорноморець» у центрі міста. Також «Бандеролі» почали атакувати Київ — перший удар під час комбінованої атаки РФ був 15 червня цього року. У Дніпрі у ніч на 25 серпня ударом «Бандеролі» пошкоджено ТРЦ «Караван».

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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