Роботу "Резерв+" відновили: частина користувачів досі може мати труднощі (оновлено)

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Роботу застосунку "Резерв+" відновили після технічних проблем, які виникли напередодні. Наразі авторизація та основні функції сервісу працюють у штатному режимі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що відновити роботу "Резерв+" вдалося спільними зусиллями команд Міноборони та Національного банку України. За даними міністерства, сервіс запрацював у звичайному режимі ще вчора ввечері.

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Водночас частина користувачів досі може мати труднощі під час роботи із застосунком. У Міноборони запевнили, що над усуненням цих проблем продовжують працювати.

Користувачам рекомендують оновити "Резерв+" до останньої версії в App Store або Google Play, щоб повноцінно користуватися сервісом.

Що відомо про проблеми з "Резерв+"?

Проблеми почалися вночі 1 вересня після автоматичного оновлення сертифіката безпеки застосунку. Через налаштування захисту попередня версія "Резерв+" втратила можливість підключатися до системи. Близько 04:00 розробники розпочали публікацію оновленої версії із відповідним виправленням.

Після виходу нової версії значна кількість користувачів одночасно почала заходити в застосунок. Це спричинило різке зростання навантаження на систему. О 10:00 фахівці усунули проблему з надмірним навантаженням і перезапустили системи, що забезпечують авторизацію.

На сторінці Міноборони у Facebook користувачі скаржилися, що додаток не працює, а оновлення недоступне. У більшості тих, у кого виникли проблеми з’явився напис "З’єднання відсутнє".

Фото: Facebook МО Користувачі викладали фото помилок у застосунку