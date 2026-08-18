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Хакери атакували мережу уряду Берліна: невідомо, чи викрадені дані

Через інцидент дві сенатські адміністрації ще з п’ятниці відключені від мережі з міркувань безпеки.

Хакери атакували мережу уряду Берліна: невідомо, чи викрадені дані
Ілюстративне фото
Фото: Joko

У Берліні виявили кібератаку на інформаційну мережу. Через інцидент дві сенатські адміністрації ще з п’ятниці відключені від мережі з міркувань безпеки. Наразі невідомо, якого масштабу атака та чи вдалося зловмисникам викрасти дані.

Про інцидент повідомила Сенатська канцелярія Берліна, інформує Spiegel.

Кібератаку виявили під час судово-технічної перевірки інформаційних систем. Йдеться про Сенатське управління міського розвитку, будівництва та житлової політики, а також Сенатське управління мобільності, транспорту, довкілля та клімату. Обидві установи 14 серпня від’єднали від мережі, щоб запобігти подальшому поширенню атаки.

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Обидва відомства продовжують працювати, однак їхня діяльність суттєво обмежена. Наразі вони недоступні електронною поштою, зв’язатися з ними можна лише телефоном.

За даними німецьких ЗМІ, працівникам транспортного управління також повідомили, що вони не можуть працювати з дому. Один із співробітників назвав ситуацію фактичною втратою працездатності установи через відсутність доступу до інтернету та зовнішньої електронної пошти.

Чи викрали хакери дані

Точний масштаб інциденту поки не встановлений. Сенат Берліна заявляє, що криміналістичне дослідження систем триває.

Водночас Tagesspiegel та Deutsche Presse-Agentur із посиланням на власні джерела повідомляють, що внаслідок атаки могли бути викрадені дані. Офіційно цю інформацію наразі не підтвердили.

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