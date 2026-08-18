У АРМА заявили, що їхні сервери зазнали кібератаки

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило про кібератаку на сервери.

«Напередодні завершення 22 серпня строку подання заявок на участь у конкурсі з відбору управителя активів, підконтрольних російському підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману, сервери АРМА зазнали несанкціонованого втручання, що має ознаки хакерської атаки», – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Т.в.о. Голови АРМА Ярослава Максименко розповіла, що із весни цього року почали фіксувати ознаки незаконного втручання у процеси, пов’язані з роботою Агентства, зокрема несанкціонований доступ до Реєстру посадових осіб АРМА. За цими фактами почали ширше розслідування НАБУ, а обставини останніх подій, зокрема хакерської атаки, розслідує СБУ.

«Наші фахівці та правоохоронці аналізують не лише сам факт кібератаки, а й послідовність подій навколо конкурсу IDS Ukraine. Ми бачимо тривожну синхронність. Подібне вже відбувалося цієї весни, коли про кібератаку повідомляло агентство Reuters: спроби втручання та зламу супроводжувалися інформаційними хвилями, а також активізацією запитів з боку окремих медіа та народних депутатів», – зазначила вона і додала, що кожен із епізодів окремо може мати своє пояснення, але їхня сукупність і синхронність "можуть вказувати на координовану кампанію".

Остаточні висновки щодо організаторів, замовників та виконавців атаки має встановити слідство.

У АРМА додали, що конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine відбудеться у строки та відповідно до процедур, визначених законодавством, і спроби зовнішнього втручання не вплинуть на проведення.