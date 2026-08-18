Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
ГоловнаТехнології

У АРМА заявили, що їхні сервери зазнали кібератаки

Ведеться розслідування. 

У АРМА заявили, що їхні сервери зазнали кібератаки
Ілюстративне фото
Фото: ANSA

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило про кібератаку на сервери. 

«Напередодні завершення 22 серпня строку подання заявок на участь у конкурсі з відбору управителя активів, підконтрольних російському підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману, сервери АРМА зазнали несанкціонованого втручання, що має ознаки хакерської атаки», – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Т.в.о. Голови АРМА Ярослава Максименко розповіла, що із весни цього року почали фіксувати ознаки незаконного втручання у процеси, пов’язані з роботою Агентства, зокрема несанкціонований доступ до Реєстру посадових осіб АРМА. За цими фактами почали ширше розслідування НАБУ, а обставини останніх подій, зокрема хакерської атаки, розслідує СБУ.

«Наші фахівці та правоохоронці аналізують не лише сам факт кібератаки, а й послідовність подій навколо конкурсу IDS Ukraine. Ми бачимо тривожну синхронність. Подібне вже відбувалося цієї весни, коли про кібератаку повідомляло агентство Reuters: спроби втручання та зламу супроводжувалися інформаційними хвилями, а також активізацією запитів з боку окремих медіа та народних депутатів», – зазначила вона і додала, що кожен із епізодів окремо може мати своє пояснення, але їхня сукупність і синхронність "можуть вказувати на координовану кампанію".

Остаточні висновки щодо організаторів, замовників та виконавців атаки має встановити слідство.

У АРМА додали, що конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine відбудеться у строки та відповідно до процедур, визначених законодавством, і спроби зовнішнього втручання не вплинуть на проведення.

  • Нещодавно у АРМА повідомили про комплексну перевірку фінансово-майнового стану групи IDS Ukraine перед повторним конкурсом із вибору управителя, з’ясовуючи стан рахунків, рух коштів та інші фінансові показники підприємств. 
  • Окремо Агентство перевіряло можливий вплив колишніх бенефіціарів і пов’язаних із ними осіб, а також встановлювало фактичну наявність понад 1 млрд грн, які, за даними IDS Ukraine, перебували на рахунках групи наприкінці 2024 року. 
  • АРМА заявляє, що конкурс має пройти прозоро, а в разі виявлення виведення коштів, приховування доходів чи інших дій, які зменшили вартість активів, матеріали передадуть компетентним органам.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies