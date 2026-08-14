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SpaceX погодилась скасувати обмеження для польських користувачів Starlink

Польщу залишать у спільному європейському регіоні роботи Starlink Roam.

SpaceX погодилась скасувати обмеження для польських користувачів Starlink
Starlink
Фото: Дія

SpaceX погодилася залишити Польщу у спільному європейському регіоні роботи Starlink Roam. Про це повідомив міністр цифрових технологій Польщі, віцепрем’єр Кшиштоф Ґавковський після звернення до компанії Ілона Маска, інформує Polskie Radio.

За словами міністра, SpaceX запевнила його, що для Польщі будуть такі самі умови, що й для інших країн Європи.

Раніше передбачалося, що з 17 серпня Польща припинить участь у спільному європейському регіоні Starlink Roam. Це могло означати появу додаткових обмежень і зобов’язань для користувачів сервісу в країні.

"Це хороша новина для польських користувачів. Тепер очікуємо, що декларація буде швидко впроваджена. Поляки, які користуються Starlink, мають бути на рівні користувачів з інших країн. І цього вдалося досягти завдяки моїм зусиллям та роботі всього Міністерства цифровізації. Залишається лише це реалізувати", – заявив Ґавковський.

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава може переглянути щорічне фінансування Starlink для України, якщо SpaceX не скасує обмеження для польських користувачів. Йдеться про близько 50 млн доларів на рік.

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