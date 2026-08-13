Польська партія «ПіС» виключила майже 40 депутатів зі свого складу

З партії та фракції «Право і справедливість» у Польщі вигнали майже всіх депутатів, які разом із експрем’єром Матеушем Моравецьким увійшли до новоствореного в парламенті об'єднання «Розвиток плюс».

Відповідне рішення суду дисциплінарного органу партії ухвалили 13 серпня через «грубе порушення» двох пунктів статуту організації, повідомляє Polsat News.

За даними видання, з «ПіС» виключили 38 депутатів Сейму, а також двох сенаторів. Водночас у партії залишили трьох депутатів, оскільки ті офіційно не входили до складу нової парламентської групи.

Підставою для покарання стало те, що політики залишили лави фракції «ПіС» і долучилися до іншої фракції. Розкол у партії стався у липні після створення Моравецьким громадсько-політичного об'єднання «Розвиток плюс».

Керівництво «ПіС» на чолі з Ярославом Качинським суворо заборонило членам партії брати участь в інших політичних ініціативах і поставило відступникам ультиматум — підписати документ про лояльність. Більшість прибічників Моравецького відмовилися ставити під ним свої підписи.