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Польська партія «ПіС» виключила майже 40 депутатів зі свого складу

Також із фракції вигнали двох сенаторів.

Польська партія «ПіС» виключила майже 40 депутатів зі свого складу
Матеуш Моравецький та Ярослав Качинський
Фото: Jacek Dominski/REPORTER

З партії та фракції «Право і справедливість» у Польщі вигнали майже всіх депутатів, які разом із експрем’єром Матеушем Моравецьким увійшли до новоствореного в парламенті об'єднання «Розвиток плюс». 

Відповідне рішення суду дисциплінарного органу партії ухвалили 13 серпня через «грубе порушення» двох пунктів статуту організації, повідомляє Polsat News.

За даними видання, з «ПіС» виключили 38 депутатів Сейму, а також двох сенаторів. Водночас у партії залишили трьох депутатів, оскільки ті офіційно не входили до складу нової парламентської групи.

Підставою для покарання стало те, що політики залишили лави фракції «ПіС» і долучилися до іншої фракції. Розкол у партії стався у липні після створення Моравецьким громадсько-політичного об'єднання «Розвиток плюс». 

Керівництво «ПіС» на чолі з Ярославом Качинським суворо заборонило членам партії брати участь в інших політичних ініціативах і поставило відступникам ультиматум — підписати документ про лояльність. Більшість прибічників Моравецького відмовилися ставити під ним свої підписи.

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