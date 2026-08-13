Британський уряд про захоплення російського “тіньового” танкера: діяли відповідно до міжнародного права

Уряд Великої Британії прокоментував захоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" в Ла-Манші після того, як президент Росії Володимир Путін пригрозив "заходами у відповідь”.

Про це повідомляє BBC.

Танкер “Smyrtos” відконвоювали на якірну стоянку біля Веймута після того, як у червні бійці Королівської морської піхоти перехопили його та піднялися на борт під час першої такої операції з блокування підсанкційного судна.

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Капітана судна Аджая Панта, звинуватили у порушенні російських санкцій, звинувативши у прямому чи опосередкованому постачанні забороненої російської нафти.

Керуючи навчаннями російського флоту в Тихому океані, Путін розкритикував західні країни за “захоплення наших суден”, назвавши такі дії “нічим іншим, як піратством та бандитизмом”.

“Якщо ці плани будуть втілені в життя, нам доведеться відповісти відповідно. І не обов'язково у водах, де плануються рейди на наші кораблі та судна, але там, де ми вважатимемо це необхідним та доречним, будь-де”, – заявив російський диктатор.

Командувач Тихоокеанського флоту Росії Віктор Лііна звинуватив західні країни, зокрема Британію та Францію, у наявності власних “тіньових флотів”.

У відповідь на коментарі Путіна британський уряд заявив, що британські збройні сили та правоохоронці вийшли на борт “Smyrtos” “у повній відповідності з міжнародним правом”.

“Велика Британія порушує та стримує судна тіньового флоту та їхню шкідливу морську діяльність, що підживлює війну Росії проти України”, – заявив речник уряду.

Додається, що, на відміну від тіньового флоту Росії, “збройні сили та комерційні судна Великої Британії діють чітко відповідно до міжнародного морського права”.

Росія використовує “тіньовий флот”, щоб обійти міжнародні санкції, накладені на експорт нафти.

Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що Москва має флот із понад 700 суден, які відповідають за перевезення 75% санкційної нафти країни. Ця нафта є “критично важливим джерелом допомоги Кремлю” у фінансування війни.