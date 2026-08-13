Учора ворог атакував Миколаївську область безпілотниками “Shahed” та “Молнія”.
Про це повідомив виконувач обовʼязків начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаївського району. Пошкоджено цивільне судно.
У Баштанському районі учора та сьогодні під ранок ворог пʼять разів атакував Снігурівську громаду.
У селі Тамарине пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю.
Постраждалих унаслідок російських атак немає.
- Вчора стало відомо, що у Бузькому лимані зафіксували пляму через витік пального. Удар стався у липні 2026 року: тоді ворожий дрон атакував судно, було пошкоджено рятувальний пліт. Через пошкодження з нього витекло пальне.