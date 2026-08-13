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Ворог пошкодив у Миколаївській області цивільне судно, – ОВА

Росіяни також пошкодили в області приватний будинок.

Ворог пошкодив у Миколаївській області цивільне судно, – ОВА
Фото: З відкритих джерел

Учора ворог атакував Миколаївську область безпілотниками “Shahed” та “Молнія”.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаївського району. Пошкоджено цивільне судно. 

У Баштанському районі учора та сьогодні під ранок ворог пʼять разів атакував Снігурівську громаду. 

У селі Тамарине пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. 

Постраждалих унаслідок російських атак немає.

  • Вчора стало відомо, що у Бузькому лимані зафіксували пляму через витік пального. Удар стався у липні 2026 року: тоді ворожий дрон атакував судно, було пошкоджено рятувальний пліт. Через пошкодження з нього витекло пальне.
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