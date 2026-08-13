У селі Тамарине пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю.

У Баштанському районі учора та сьогодні під ранок ворог пʼять разів атакував Снігурівську громаду.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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Росіяни також пошкодили в області приватний будинок.

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