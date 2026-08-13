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Окупанти вбили 2 і поранили 7 людей на Донеччині (оновлено)

Пошкоджено 28 цивільних об’єктів, зокрема 11 житлових будинків.

Окупанти вбили 2 і поранили 7 людей на Донеччині (оновлено)
Наслідки обстрілів Донецької області

За минулу добу російська армія вбила та поранила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили двох людей у Краматорську.

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Ще 7 людей дістали поранення: одна у Краматорську, дві у Дружківці, по одному у Слов’янську, Малотаранівці, Семенівці та Іверському.

У Національній поліції повідомили, що 12 серпня було зафіксовано 1 246 влучань по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 9 населених пунктів.

Пошкоджено 28 цивільних об’єктів, зокрема 11 житлових будинків. Найбільше руйнувань зафіксовано в Краматорську, Іверському та Малотаранівці.

Крім того, вночі Росія знову атакувала Краматорськ – пошкоджено багатоквартирний будинок і нежитлові приміщення.

  • З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила у регіоні 4263 і поранила 10129 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області

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