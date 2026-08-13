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За минулу добу російська армія вбила та поранила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили двох людей у Краматорську.

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Ще 7 людей дістали поранення: одна у Краматорську, дві у Дружківці, по одному у Слов’янську, Малотаранівці, Семенівці та Іверському.

У Національній поліції повідомили, що 12 серпня було зафіксовано 1 246 влучань по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 9 населених пунктів.

Пошкоджено 28 цивільних об’єктів, зокрема 11 житлових будинків. Найбільше руйнувань зафіксовано в Краматорську, Іверському та Малотаранівці.

Крім того, вночі Росія знову атакувала Краматорськ – пошкоджено багатоквартирний будинок і нежитлові приміщення.

З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила у регіоні 4263 і поранила 10129 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.