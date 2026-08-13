Вночі росіяни атакували Україну 133 дронами. Захисники збили більшість цілей

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У ніч на 13 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 133 ударними дронами типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з напрямків Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та окупованих Донецька і Криму.

Зафіксовано влучання на 15 локаціях і падіння уламків ще на 16. Про це повідомили Повітряні сили.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в небі залишаються ворожі дрони.

Фото: Повітряні сили