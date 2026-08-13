Одна людина була госпіталізована у важкому стані.

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Внаслідок вечірніх і нічних ударів по Дніпропетровській області поранено п'ятьох людей. Росія понад 10 разів била по трьох районах дронами й артилерією.

У Кам'янському районі в Криничанській громаді постраждали троє: 34-річний потерпілий у важкому стані, ще двоє чоловіків лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені авто, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

В Павлограді пошкоджено інфраструктуру, зайнялася пожежа.

«На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені автівки, гараж. Поранень дістали двоє чоловіків 22 і 36 років. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості», – повідомив Ганжа.

Учора протягом дня і до 18:30 Росія відкривала вогонь по містах і селах Дніпропетровської області майже 50 разів. Била дронами, авіабомбами та артилерією.