Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Зеленський анонсував зміни до проведення НМТ для випускників

Новий порядок тестування для вступу у виші має бути "з більшою повагою".

Зеленський анонсував зміни до проведення НМТ для випускників
Випускники складають НМТ
Фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський у День молоді заявив про потребу переглянути формат проведення національного мультипредметного тесту.

Як зазначає Офіс глави держави, Зеленський визнав наявність проблем у тестуванні, яке відбулося в межах вступної кампанії цього літа. На думку Президента, у своєму нинішньому вигляді НМТ "додає дітям та батькам стресу".

Зеленський хоче, щоб умови проведення тесту були "з більшою повагою". Йдеться про психологічне розвантаження дітей, зменшення інтенсивності тестування і можливість повторного складання в розумні терміни - щоб встигнути до подачі документів у ВНЗ.

Зміни стосуватимуться і безпекового чинника: Президент наполягає на тому, що випускники мають складати НМТ у підготовлених для цього укриттях. Відповідні розпорядження вже були висловлені прем'єр-міністру, міністру освіти та посадовцям Офісу Президента. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies