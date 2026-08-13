Зеленський анонсував зміни до проведення НМТ для випускників

Новий порядок тестування для вступу у виші має бути "з більшою повагою".

Президент України Володимир Зеленський у День молоді заявив про потребу переглянути формат проведення національного мультипредметного тесту.

Як зазначає Офіс глави держави, Зеленський визнав наявність проблем у тестуванні, яке відбулося в межах вступної кампанії цього літа. На думку Президента, у своєму нинішньому вигляді НМТ "додає дітям та батькам стресу".

Зеленський хоче, щоб умови проведення тесту були "з більшою повагою". Йдеться про психологічне розвантаження дітей, зменшення інтенсивності тестування і можливість повторного складання в розумні терміни - щоб встигнути до подачі документів у ВНЗ.

Зміни стосуватимуться і безпекового чинника: Президент наполягає на тому, що випускники мають складати НМТ у підготовлених для цього укриттях. Відповідні розпорядження вже були висловлені прем'єр-міністру, міністру освіти та посадовцям Офісу Президента.