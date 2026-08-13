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12 серпня у Києві відбувся Український молодіжний форум до Дня молоді. Захід об’єднав молодих людей із різних регіонів України, представників держави, громадського сектору та партнерських організацій.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту.

У Форумі взяли участь молодіжні лідери й лідерки, представники молодіжних організацій і громад, військовослужбовці, ветерани й ветеранки, волонтери, спортсмени, молоді фахівці, підприємці та студенти.

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Український молодіжний форум відкрив Президент України Володимир Зеленський. Він вручив державні нагороди молодим людям.

Президент також оголосив про розширення програми грантів для молоді з малих територіальних громад. Грантовий конкурс адмініструє Український молодіжний фонд. Програма дає молодим людям можливість отримати фінансування для реалізації власних суспільно важливих проєктів.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький вручив нагороди лауреатам Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Цьогоріч її отримали 20 молодих українців та українок.

Під час Форуму також оголосили переможця конкурсу «Молодіжна столиця України» — місто Дніпро. Цей конкурс відновили, щоб відзначати громади, які створюють умови для участі молоді, підтримують її ініціативи та розвивають молодіжну політику на місцевому рівні.

Учасники могли безпосередньо поспілкуватися з представниками організацій, дізнатися про освітні й міжнародні програми, можливості професійного розвитку, молодіжної участі, волонтерства та реалізації власних ініціатив.