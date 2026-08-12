13 серпня в Україні без опадів, в більшості областей попереджають про пожежну небезпеку

Середня температура повітря вдень буде на позначці +26°.

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В четвер, 13 серпня, в Україні буде без опадів. Є попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура повітря вночі 8-13°, на півдні країни 14-19°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°.

На Київщині та в Києві також без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°.

До 15 серпня в більшості областей України попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

12-14 серпня в Україні, крім більшості західних, Київської і Вінницької областей, 15 серпня в Україні, крім Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької і Київської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.