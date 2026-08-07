8 серпня в більшості областей України очікуються дощі та грози

В окремих районах прогнозують град та шквали.

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В суботу, 8 серпня, в більшості областей України помірні, місцями значні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook Прогноз погоди на 8 серпня

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Вночі на заході, півночі та Вінничині, вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі, грози. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 18-23°, в західних областях 14-19°. Вдень 24-29°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-37°.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Помірні, по області вночі місцями значні дощі, грози. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 18-23°, вдень 24-29°; у Києві вночі вночі близько 20°, вдень 25-27°.