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8 серпня в більшості областей України очікуються дощі та грози

В окремих районах прогнозують град та шквали.

8 серпня в більшості областей України очікуються дощі та грози
Блискавка
Фото: EPA/UPG

В суботу, 8 серпня, в більшості областей України помірні, місцями значні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 8 серпня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 8 серпня

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Вночі на заході, півночі та Вінничині, вдень в Україні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі, грози. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 18-23°, в західних областях 14-19°. Вдень 24-29°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-37°. 

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Помірні, по області вночі місцями значні дощі, грози. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 18-23°, вдень 24-29°; у Києві вночі вночі близько 20°, вдень 25-27°.

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