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Через російські атаки знищено понад 1,1 млн українських підручників, – МОН

Держава працює над тим, щоб якнайшвидше відновити втрати.

Через російські атаки знищено понад 1,1 млн українських підручників, – МОН
Росія нищить українські підручники
Фото: Скриншот з відео

Внаслідок російських обстрілів в Україні знищено понад 1,1 мільйона шкільних підручників. Наразі держава працює над тим, щоб якнайшвидше відновити втрати та забезпечити учнів необхідною літературою до початку нового навчального року.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у Facebook.

"За попередніми оцінками, через російські атаки знищено понад 1,1 мільйона шкільних підручників. Загалом цього року для українських школярів друкується 13,5 мільйона примірників, тому зараз наше спільне завдання – максимально швидко надолужити втрати й зробити все можливе, щоб навчальний процес розпочався без збоїв", – зазначив міністр.

За словами Бутенка, держава також працює над підтримкою українських видавництв, виробничі та логістичні потужності яких постраждали внаслідок російських ударів.

"Уже працюємо над механізмами підтримки, щоб вони могли відновити виробництво, а діти якомога швидше отримали необхідні підручники", – наголосив очільник МОН.

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