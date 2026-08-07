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До дня Ялти бійці ГУР провели "морський парад" біля узбережжя окупованого Криму

У ГУР нагадали росіянам, що Крим залишається українським.

До дня Ялти бійці ГУР провели "морський парад" біля узбережжя окупованого Криму
Фото: скріншот з відео

Напередодні Дня міста Ялта оператори спецпідрозділу Головного управління розвідки "Group 13" провели морський парад бойових платформ Magura біля південного узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у ГУР МО України.

У розвідці зазначили, що символічний захід відбувся 7 серпня 2026 року та став нагадуванням про українську історію Ялти.

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За словами розвідки, спецпризначенці відновили давню святкову традицію, яка існувала у вільній Ялті, – вітальний вихід українських військових кораблів і суден біля міської набережної.

У ГУР наголосили, що проведення морського параду є черговим сигналом російським окупантам про те, що Крим залишається українським.

Також українська розвідка оприлюднила ексклюзивні кадри передсвяткового морського параду бойових платформ Magura біля узбережжя тимчасово окупованого півострова.

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