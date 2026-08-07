Навроцький заявив про необхідність підтримки України, щоб тримати Росію подалі від Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький під час промови до річниці перебування на посаді заявив, що підтримка України у боротьбі з російською агресією відповідає стратегічним інтересам Варшави.
Водночас він наголосив, що в історичних питаннях Польща має принципово стояти на своєму, передає «Європейська правда».
За словами Навроцького, інтерес Варшави полягає в тому, щоб українські військові тримали російських окупантів якнайдалі від польських кордонів. Він підкреслив, що Польща й надалі допомагатиме Україні нищити загарбників, оскільки це є елементом державної стратегії країни.
Разом із тим польський президент зазначив, що Варшава має вимагати від Києва дотримання польських інтересів і знову висловився проти українських національних героїв.
Навроцький наголосив, що його держава буде допомагати нашій, але «завжди зі словами "Польща передусім, поляки передусім"».
- Популіст-націоналіст Кароль Навроцький неодноразово заявляв, що критично ставиться до Росії, де, за його словами, йому загрожує тюремне ув’язнення.
- Під час його керівництва посилилася антиукраїнська риторика в Польщі і почастішали напади на українців.
- Загалом у Польщі фіксують зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті. За даними заступника міністра внутрішніх справ, у 2025 році кількість таких випадків зросла майже до 1200 порівняно з понад 760 у 2024 році, що становить зростання на понад 30%.