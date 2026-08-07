Навроцький заявив про необхідність підтримки України, щоб тримати Росію подалі від Польщі

Але Польща і її інтереси завжди будуть на першому місці, заявив тамтешній президент.

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Президент Польщі Кароль Навроцький під час промови до річниці перебування на посаді заявив, що підтримка України у боротьбі з російською агресією відповідає стратегічним інтересам Варшави.

Водночас він наголосив, що в історичних питаннях Польща має принципово стояти на своєму, передає «Європейська правда».

За словами Навроцького, інтерес Варшави полягає в тому, щоб українські військові тримали російських окупантів якнайдалі від польських кордонів. Він підкреслив, що Польща й надалі допомагатиме Україні нищити загарбників, оскільки це є елементом державної стратегії країни.

Разом із тим польський президент зазначив, що Варшава має вимагати від Києва дотримання польських інтересів і знову висловився проти українських національних героїв.

Навроцький наголосив, що його держава буде допомагати нашій, але «завжди зі словами "Польща передусім, поляки передусім"».