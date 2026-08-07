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Унаслідок нападу єменських хуситів на Саудівську Аравію поранено 11 людей

Дані розвідки вказують на підготовку скоординованих атак з боку іракських ополченців та єменських хуситів під керівництвом Корпусу вартових ісламської революції Ірану. 

Унаслідок нападу єменських хуситів на Саудівську Аравію поранено 11 людей
Фото: EPA/UPG

Унаслідок нападу єменських хуситів на південь Саудівської Аравії було поранено 11 цивільних осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на генерал-майора Туркі аль-Малікі – речника військової коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену.

За його словами, унаслідок атаки в південній провінції Наджран поранено семеро саудівців, один єменець, два єгиптяни та один громадянин Пакистану.

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У вівторок хусити взяли на себе відповідальність за напад на аеропорт Наджран. Це частина ширшої ескалації, під час якої лояльне до Ірану угруповання завдає ударів по військових, інфраструктурних та цивільних судноплавних цілях Саудівської Аравії.

Уряд Ємену також повідомив, що у четвер хусити вбили щонайменше 17 військовослужбовців урядових сил країни. Угруповання атакувало позиції військових у єменських провінціях Маріб і Хадрамаут.

Додамо, дані розвідки Саудівської Аравії та США вказують на підготовку скоординованих атак з боку іракських ополченців та єменських хуситів під керівництвом Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Мішенями можуть стати цивільні та економічні об'єкти, зокрема енергетичну інфраструктуру, порти та аеропорти.

Водночас саудівський чиновник заявив Reuters, що Ер-Ріяд продовжує домагатися деескалації та врегулювання ситуації через переговори. За його словами, контакти з усіма сторонами, включно з Іраном, та посередницькі зусилля рухаються “у правильному напрямку”.

На думку чиновника, заплановані напади можуть бути спрямовані на зрив цих дипломатичних зусиль. 

  • Десятирічний конфлікт Ер-Ріяда з пов’язаними з Тегераном хуситами дедалі більше переплітається з ширшою війною: їхня блокада Червоного моря вже заблокувала експорт саудівської нафти й загострила регіональне протистояння.
  • Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан мають підписати сьогодні спільну оборонну угоду на тлі масштабної нестабільності в регіоні. Угода має зміцнити співпрацю між провідними сунітськими мусульманськими державами, однак наразі незрозуміло, які саме зобов’язання братиме на себе кожна країна.
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