Хусити вдарили ракетами по Саудівській Аравії

Підтримувані Іраном хусити заявили про ракетний удар по Саудівській Аравії, пише BBC.
Перед цим Ер-Ріяд у п'ятницю завдав ударів по цілях, пов'язаних з цим угрупованням.
Сьогодні зранку видання хуситів “Ансаролла” повідомили в Telegram, що “єменський ракетний удар” спричинив пожежі в саудівському місті Джизан. Влада Саудівської Аравії оголосила надзвичайний стан для провінції.
Угруповання пообіцяло відплату після того, як Саудівська Аравія завдала у п'ятницю авіаударів по цілях хуситів у єменському портовому місті Ходейда та на сусідньому острові.
Це сталося після того, як уперше за два тижні протягом ночі не було повідомлень про авіаудари США чи Ірану в ширшому регіоні.
У суботу американські військові не оголошували про нові удари по Ірану після 13 ночей атак поспіль. Протягом цього часу Іран також завдавав ударів дронами по військових об'єктах і базах США на Близькому Сході.
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