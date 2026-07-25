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Хусити вдарили ракетами по Саудівській Аравії

Вчора Ер-Ріяд у п'ятницю завдав ударів по цілях, пов'язаних з цим угрупованням. 

Хусити вдарили ракетами по Саудівській Аравії
Хусити мобілізують більше бійців на тлі внутрішньої напруженості
Фото: EPA/UPG

Підтримувані Іраном хусити заявили про ракетний удар по Саудівській Аравії, пише BBC.

Перед цим Ер-Ріяд у п'ятницю завдав ударів по цілях, пов'язаних з цим угрупованням. 

Сьогодні зранку видання хуситів “Ансаролла” повідомили в Telegram, що “єменський ракетний удар” спричинив пожежі в саудівському місті Джизан. Влада Саудівської Аравії оголосила надзвичайний стан для провінції.

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Угруповання пообіцяло відплату після того, як Саудівська Аравія завдала у п'ятницю авіаударів по цілях хуситів у єменському портовому місті Ходейда та на сусідньому острові.

Це сталося після того, як уперше за два тижні протягом ночі не було повідомлень про авіаудари США чи Ірану в ширшому регіоні.

У суботу американські військові не оголошували про нові удари по Ірану після 13 ночей атак поспіль. Протягом цього часу Іран також завдавав ударів дронами по військових об'єктах і базах США на Близькому Сході.

Читайте такожХусити вперше атакували нафтові танкери Саудівської Аравії в Червоному морі

  • У п'ятницю американські військові заявили, що обстріляли й зупинили танкер в Оманській затоці, який намагався оминути американську блокаду іранських портів. Це судно стало вже другим комерційним кораблем, який США позбавили ходу від початку відновлення блокади цього місяця.
  • Зростання загроз нових ударів хуситів по суднах у Червоному морі знову підняло ціну на нафту вище 100 доларів за барель – до найвищого рівня з травня.
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