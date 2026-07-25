Reuters: ЄС запровадив санкції проти Кулєвського НПЗ в Грузії через переробку російської нафти

Євросоюз запровадив санкції проти Кулєвського нафтопереробного заводу в Грузії через переробку російської нафти. Це перший випадок, коли обмеження застосували до великої грузинської компанії в межах розширення санкційної політики щодо підприємств за межами Росії, які допомагають підтримувати її нафтові доходи.

Про це повідомляє Reuters.

У межах 21-го пакета санкцій ЄС заборонив проведення транзакцій із Кулєвським НПЗ. Передбачається, що обмеження набудуть чинності через шість місяців.

Реклама

Кулєвський нафтопереробний завод, розташований на узбережжі Чорного моря в західній частині Грузії, привернув увагу ще восени минулого року після повідомлення Reuters про те, що російська компанія "Русснєфть" почала постачати на підприємство сиру нафту.

У МЗС Грузії заявили, що стурбовані рішенням ЄС і вживають усіх необхідних заходів, щоб не допустити використання країни для обходу санкцій.

"Грузія залишається готовою співпрацювати з інституціями Європейського Союзу та ділитися з ними всією необхідною інформацією", – зазначили у МЗС.

На початку липня компанія Black Sea Petroleum, якій належить Кулєвський НПЗ, повідомила про намір у серпні-вересні припинити переробку російської нафти та перейти на сировину з Туркменістану й Казахстану.

Високопосадовець ЄС заявив Reuters, що переговори з керівництвом підприємства тривають, а завод пообіцяв відмовитися від російської нафти.

За даними Reuters, Кулєвський НПЗ запустили в жовтні 2025 року з річною потужністю 1,2 млн тонн. За перші шість місяців 2026 року підприємство вже переробило понад 650 тис. тонн нафти.

Як повідомляє Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), із жовтня 2025 року до травня 2026 року завод отримав шість партій російської сирої нафти, а вироблені нафтопродукти експортувалися до Іспанії та Болгарії.

Крім того, за даними CREA, у період із лютого 2023 року до лютого 2026 року країни ЄС і США придбали через порт Кулєві 1,46 млн тонн нафтопродуктів на загальну суму 811 млн євро (922 млн доларів).