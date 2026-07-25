Bloomberg: у США виникли труднощі з фінансуванням війни проти Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа зіткнулася з труднощами у фінансуванні військової кампанії проти Ірану. Додатковий пакет витрат фактично заблокований у Конгресі, через що Білий дім змушений шукати альтернативні джерела коштів, повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерела агентства, ситуація з фінансуванням ще більше загострила відносини між адміністрацією Трампа та Конгресом. Співрозмовник Bloomberg стверджує, що президент майже не докладає зусиль, щоб переконати законодавців підтримати новий пакет видатків.

Конгресмени, зі свого боку, не поспішають схвалювати додаткове фінансування через зростання цін на енергоносії, що посилює фінансовий тиск на американських споживачів. За даними агентства, додатково на вартість енергоресурсів можуть вплинути й нещодавно оголошені Трампом глобальні тарифи.

Під час мітингу в штаті Джорджія цього тижня Трамп заявив, що ціни на нафту з часом знизяться, "можливо, навіть нижче, ніж були на початку", та закликав американців "просто дати йому трохи часу".

Як зазначає Bloomberg, колишні американські посадовці пояснюють оптимізм президента його переконанням, що військовий потенціал Ірану для ударів у відповідь може бути майже повністю знищений протягом кількох тижнів.

Один із союзників Трампа також заявив агентству, що президент вважає, ніби Іран недооцінює його можливості швидко розпочати та завершити військову кампанію. Попри нинішню впевненість глави Білого дому в тому, що подальшої ескалації можна уникнути, раніше він допускав можливість завдання наймасштабніших ударів по Ірану.