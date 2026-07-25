Чинний президент Бразилії лідирує в опитуваннях перед виборами

Зіпсовані відносини зі США не заважають Лулі да Сілві бути фаворитом перегонів.

Син колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару Флавіо поступається чинному главі держави Лулі да Сілві в опитуваннях щодо симпатій на жовтневих виборах.

Як пише Reuters, 40% виборців готові підтримати лівоцентриста, який цілиться у свій вже четвертий президентський термін, в той час як опозиціонер-сенатор, який перебрав на себе лідерську роль від ув'язненого батька, набирає 32%.

Бразильська виборча система передбачає другий тур у випадку, якщо жоден з кандидатів не має абсолютної більшості. Там да Сілва перемагає Болсонару 48% проти 43% і поступово нарощує перевагу.

Популярності чинного глави держави не заважає навіть подальше погіршення відносин зі Сполученими Штатами. Минулого тижня Вашингтон оголосив, що імпорт бразильських товарів буде обтяжений 25-відсотковим митним тарифом через нібито "нечесні торговельні практики".