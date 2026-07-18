ЗМІ не знайшли в оприлюднених Білим домом документах доказів заяв Трампа про "вкрадені" вибори

Документи спецслужб щодо виборчого процесу у Сполучених Штатах, які напередодні президент Дональд Трамп наказав розсекретити під час звернення до нації, не містять прямих доказів заяв республіканця про "надзвичайні масштаби фальсифікацій".

Як пише BBC, під час свого виступу Трамп намагався покласти усю відповідальність за втручання у вибори на Китай. Водночас документи не підтверджують, що масштаб отриманих Пекіном даних виборців бодай співставний з тим впливом на виборчий процес, який був зафіксований з боку Росії у 2016 році, коли Трамп виграв президентські перегони.

Так само не знайшлося доказів словам глави держави про те, що вороги США нібито можуть масово підмінити результати підрахунку, здійсненого машинами для приймання бюлетенів. У документах визнається малоймовірність кібератаки, яка б змогла суттєво вплинути на цифри в межах одного окремого чи одразу кількох штатів.

Заява про використання демократами голосів понад 250 тисяч незареєстрованих виборців без громадянства США не підкріплена конкретними даними щодо таких осіб. А звинувачення у масових фальсифікаціях у Мічигані, де Трамп виграв голосування у 2016 та 2024 роках, але несподівано програв у 2020, відкинуло саме ФБР, яке у 2025 році закрило провадження через відсутність ознак кримінального порушення.