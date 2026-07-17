Посольство США в Україні очолила Сандра Аудкірк

Вона понад 30 років представляє інтереси Америки у різних країнах світу.

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Новою тимчасово повіреною у справах США в Україні стала Сандра Аудкірк.

Про це повідомили на офіційному сайті Посольства США в Україні.

Сандра Аудкірк — представниця вищого корпусу дипломатичної служби США, яка понад 30 років представляє інтереси Сполучених Штатів у різних країнах світу.

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З 2024 року вона працювала у Міністерстві оборони США, де спочатку обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США. У 2021–2024 роках Сандра Аудкірк очолювала Американський інститут на Тайвані.

Працюючи у Вашингтоні, Сандра Аудкірк обіймала посади у відділі у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, відділі енергетичних ресурсів, а також у відділі економічних та ділових питань. Раніше також працювала старшою черговою офіцеркою Оперативного центру Державного департаменту США.

За кордоном проходила службу в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

Попередницею Сандри Аудкірк була Джулі Девіс, яка обіймала посаду тимчасової повіреної у справах США в Україні до червня 2026 року.