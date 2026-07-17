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Енді Бернем очолив Лейбористську партію. Тепер він стане новим прем'єром Великої Британії

Бернем замінить Кіра Стармера на посаді прем'єра.

Енді Бернем очолив Лейбористську партію. Тепер він стане новим прем'єром Великої Британії
Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

Енді Бернем став новим лідером Лейбористської партії Великої Британії, що відкриває йому шлях до посади прем'єр-міністра країни. Очікується, що офіційна передача влади відбудеться у понеділок, передає The Guardian

Колишній мер Великого Манчестера отримав переважну підтримку депутатів, профспілок і місцевих партійних осередків, ставши єдиним кандидатом на зміну Кіру Стармеру на посаді лідера лейбористів.

За інформацією британських ЗМІ, у понеділок вранці Стармер відвідає Букінгемський палац, де під час аудієнції з королем Чарльзом III складе повноваження прем'єр-міністра. Після цього монарх доручить Бернему сформувати новий уряд.

Очікується, що новий глава британського уряду виступить із промовою біля резиденції на Даунінг-стріт, 10, а згодом оголосить склад свого кабінету.

У найближчі тижні Бернем також планує представити низку нових урядових ініціатив, головним пріоритетом яких стане боротьба зі зростанням вартості життя у Великій Британії.

Енді Бернем брав участь в ініціативах допомоги українцям під час повномасштабної війни. Перед зміною голови уряду в Великій Британії запевняли, що курс на підтримку України буде збережено.

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