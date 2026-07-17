Засідання Виконавчої ради МВФ, де переглянуть програму EFF для України, пройде 20 липня

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Премʼєр-міністр України Сергій Корецький на новій посаді провів першу телефонну розмову із першою заступницею директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Ден Кац.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ, на якому розглядатиметься перший перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Як підтвердили у Фонді, засідання відбудеться 20 липня», – зазначив політик.

Він додав, що у разі схвалення першого перегляду Виконавчою радою МВФ Україна має отримати черговий транш міжнародної фінансової допомоги розміром 690 млн доларів США.

«Я подякував МВФ за послідовну підтримку України. Фонд і надалі відіграє ключову роль у координації міжнародної фінансової допомоги нашій державі. Ми також домовилися координувати подальші кроки для забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік», – розповів Корецький.