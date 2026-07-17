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Засідання Виконавчої ради МВФ, де переглянуть програму EFF для України, пройде 20 липня

У разі схвалення першого перегляду Виконавчою радою МВФ Україна має отримати черговий транш міжнародної фінансової допомоги розміром 690 млн доларів США.

Засідання Виконавчої ради МВФ, де переглянуть програму EFF для України, пройде 20 липня
Фото: publika.md

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький на новій посаді провів першу телефонну розмову із першою заступницею директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Ден Кац.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ, на якому розглядатиметься перший перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Як підтвердили у Фонді, засідання відбудеться 20 липня», – зазначив політик.

Він додав, що у разі схвалення першого перегляду Виконавчою радою МВФ Україна має отримати черговий транш міжнародної фінансової допомоги розміром 690 млн доларів США.

«Я подякував МВФ за послідовну підтримку України. Фонд і надалі відіграє ключову роль у координації міжнародної фінансової допомоги нашій державі. Ми також домовилися координувати подальші кроки для забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік», – розповів Корецький. 

  • У червні Міжнародний валютний фонд та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми Розширеного фінансування.
  • Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. 
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