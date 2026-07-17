Засідання Виконавчої ради МВФ, де переглянуть програму EFF для України, пройде 20 липня

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький на новій посаді провів першу телефонну розмову із першою заступницею директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Ден Кац.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ, на якому розглядатиметься перший перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Як підтвердили у Фонді, засідання відбудеться 20 липня», – зазначив політик.
Він додав, що у разі схвалення першого перегляду Виконавчою радою МВФ Україна має отримати черговий транш міжнародної фінансової допомоги розміром 690 млн доларів США.
«Я подякував МВФ за послідовну підтримку України. Фонд і надалі відіграє ключову роль у координації міжнародної фінансової допомоги нашій державі. Ми також домовилися координувати подальші кроки для забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік», – розповів Корецький.
- У червні Міжнародний валютний фонд та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми Розширеного фінансування.
- Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд.