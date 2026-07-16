Буданов: право українців ставити складні питання владі та вимагати відповідей - ознака здорового суспільства

Водночас голова ОП вважає, що єдність суспільства – така ж зброя, як професіоналізм військових.

Голова Офісу президента Кирило Буданов вважає, що право українців ставити складні питання владі та вимагати відповідей є ознакою здорового суспільства та усвідомленої громадянської позиції.

Про це він написав у Telegram.

"Українці – це нація, яка вміє і має право ставити складні питання та вимагати відповідей. Це ознака нашого внутрішнього здоров’я та усвідомленої громадянської позиції. Сьогоднішні дискусії навколо державного управління вкотре доводять: наше суспільство не є байдужим, і кожне слово, сказане громадянином, має значення. Це і є та свобода, за яку ми боремося", – зазначив керівник ОП.

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Водночас Буданов наголосив, що особисті емоції чи суперечки не повинні підважувати спільну боротьбу проти ворога.

"Всю енергію суспільства необхідно спрямовувати в єдине русло – на боротьбу з окупантом, зберігаючи здатність дискутувати, залишаючись при цьому єдиним фронтом. Єдність, витримка й довіра до української держави сьогодні є такою ж зброєю, як професіоналізм наших військових", – підкреслив він.

Буданов закликав зберігати єдність на всіх рівнях – від громадянського суспільства до парламенту, президента, уряду та Сил безпеки і оборони.

"Працюємо разом. З холодним розумом і гарячим серцем. Саме від нашої відповідальності сьогодні залежить майбутнє наступних поколінь. Україна вистоїть", – додав голова ОП.

Контекст

12 липня президент Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися.

Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. Замість нього президент, за чиєю квотою робиться подання міністра оборони, розглядав кандидатуру керівника МВС Ігоря Клименка.

У вівторок Верховна Рада проголосувала за відставку Свириденко та її уряду. У середу кандидат на посаду прем'єра Сергій Корецький провів зустріч із фракцією «Слуга народу» й окремо іншими фракціями. Ще вдень 15 липня президент повідомив, що не вирішив, чи висуватиме Федорова кандидатом ще раз. Він сказав, що ввечері має провести зустріч із ним та керівництвом армії, а потім – з фракцією СН.

За результатами зустрічі Федоров покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав причиною конфлікт Федорова з армією.

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Федоров підтвердив, що завершує роботу на посаді міністра оборони.

Вранці 16 липня в Києві та інших містах зібралися численні мітинги на підтримку Федорова. Сам він дав брифінг, на якому розповів про конфлікт із головкомом.

Коментуючи мітинги, Зеленський сказав, що "ми боремося за свободу і демократію, і люди роблять те, що вони хочуть".

Головком ЗСУ Олександр Сирський подякував Федорову за роботу на посаді міністра оборони і побажав йому залишитись у команді