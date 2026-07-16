Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаПолітика

Федоров розповів, що пропонував президенту змінити головкома та начальника Генштабу (доповнено)

За словами Федорова, Сирський особисто в очі не був готовий говорити про проблеми.

Федоров розповів, що пропонував президенту змінити головкома та начальника Генштабу (доповнено)
Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров

Михайло Федоров, який вчора підтвердив, що йде з посади міністра оборони, під час пресконференції сьогодні, 16 липня, повідомив, що коли президент сказав, що не планує змінювати головнокомандувача Олександра Сирського, то він з цим рішенням повністю погодився і сказав, що “значить буду вчитися працювати з ним”.

“Але ми зіштовхнулися з тим, що всі пропоновані ініціативи почали блокуватися, і Сирський особисто в очі не був готовий говорити про проблеми”, – сказав Федоров.

За його словами, це призвело до того, що по факту Сирський поставив ультиматум замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти ворога. Федоров зазначив, що Сирський “придумав, як розколоти країну”.

Реклама

“Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки главком не поставив ультиматум”, – сказав Федоров.

Читайте такожУ Києві на площі Франка зібрався мітинг проти звільнення Федорова з посади міністра оборони

Як зазначив Федоров, він запропонував прещидентові кардинальні кадрові рішення — зміну і головкома, і начальника Генштабу

“В нас немає іншого вибору, якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, де сильні лідери і командири будуть розвиватися, а їх не будуть списувати. Сучасна організація, побудована на технологіях, потребує лідерства в управлінні”, – сказав Федоров.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies