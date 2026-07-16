Федоров розповів, що пропонував президенту змінити головкома та начальника Генштабу (доповнено)

За словами Федорова, Сирський особисто в очі не був готовий говорити про проблеми.

Михайло Федоров, який вчора підтвердив, що йде з посади міністра оборони, під час пресконференції сьогодні, 16 липня, повідомив, що коли президент сказав, що не планує змінювати головнокомандувача Олександра Сирського, то він з цим рішенням повністю погодився і сказав, що “значить буду вчитися працювати з ним”.

“Але ми зіштовхнулися з тим, що всі пропоновані ініціативи почали блокуватися, і Сирський особисто в очі не був готовий говорити про проблеми”, – сказав Федоров.

За його словами, це призвело до того, що по факту Сирський поставив ультиматум замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти ворога. Федоров зазначив, що Сирський “придумав, як розколоти країну”.

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“Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки главком не поставив ультиматум”, – сказав Федоров.

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Як зазначив Федоров, він запропонував прещидентові кардинальні кадрові рішення — зміну і головкома, і начальника Генштабу.

“В нас немає іншого вибору, якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, де сильні лідери і командири будуть розвиватися, а їх не будуть списувати. Сучасна організація, побудована на технологіях, потребує лідерства в управлінні”, – сказав Федоров.