Верховна Рада призначила Сергія Корецького головою уряду

Він хоче, аби це був уряд оборони і євроінтеграції.

Верховна Рада на засіданні 16 липня проголосувала за призначення Сергія Корецького головою уряду. До цього він був генеральним директором НАК «Нафтогаз України».

За його кандидатуру проголосували 289 народних депутати. Про це стало відомо з трансляції.

Кандидатуру Корецького презентувала Галина Михайлюк, представниця президента України. Вона зазначила, що Корецький народився в місті Луцьк, навчався в Луцькому технічному університеті за спеціальностями «Автомобілі та автомобільне господарство» і «Економіка підприємництва», торік закінчив інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного університету нафти та газу.

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«Практичний досвід Сергія Федоровича дозволяє йому здійснити ефективну роботу Кабінету міністрів», – зазначила вона.

Михайлюк додала, що під його керівництвом Укрнафта збільшила видобуток нафти і газу і стала прибутковою компанією з рекордними фінансовими результатами за роки.

Корецький під час виступу до голосування сказав, що чітко усвідомлює: наступна зима може бути ще важчою від попередньої. Він вірить, що ефективність залежить від людей, відповідальності і чесних правил. Ці принципи він хоче принести на роботу в уряд.

«Задачі та виклики національного масштабу. Це потрібний час і потрібне місце, щоб використати всю свою енергію, зусилля та досвід задля блага цілої країни в такий складий момент», – сказав кандидат, додавши, що зробить все можливе і залежне від нього, щоб бути корисним для своєї держави тут і зараз.

Головні цілі:

вичерпне забезпечення Сил оборони

забезпечення ОПК

підтримка населення, соцзахист, особливо для прифронтових громад, де найскладніша ситуація

підготовка і проходження наступної зими

підтримка бізнесу

посилення взаємодії з партнерами

залучення і ефективне використання міжнародної допомоги

вступ до ЄС – він пообіцяв зробити все необхідне на цьому шляху

Також Корецький пообіцяв підтримувати ветеранів та ВПО і бути відкритим для всіх депутатських фракцій та груп.

Він сказав, що програму представить згодом, бо отримав пропозицію очолити уряд лише кілька днів тому.

Корецький, коментуючи ймовірне призначення Ігоря Клименка з МВС у міністерство оборони, сказав, що вкрай високо оцінює його роботу.

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«Вважаю, що він сильний, професійний, чіткий і результативний міністр», – сказав він.

Також кандидат у голови уряду анонсував заміну міністра освіти і науки на людину, яка розуміється на всіх рівнях освіти. Важливим пріоритетом назвав підвищення зарплат освітянам.

Фото: скриншот трансляції Сергій Корецький

Після голосування в засіданні Ради оголосили перерву орієнтовно на дві години – для формування складу уряду і подальшого його затвердження.

Про те, що саме Сергій Корецький є найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єра, джерела LB повідомили ще в неділю, коли президент оголосив про план оновлення уряду.

14 липня Верховна Рада відправила у відставку кабінет Юлії Свириденко. Він три дні не допрацював до повного року роботи.

15 липня президент, аргументуючи кандидатуру Корецького, сказав, що той є найбільш підготовленим для крісла прем'єра, оскільки першочерговим завданням є підготовка до важкої зими.

Президент має здійснити подання міністра оборони й міністра закордонних справ. Очільників решти міністерств пропонуватиме новий прем'єр. За інформацією від співрозмовників LB серед народних депутатів, за підсумками зустрічі з Корецьким і президентом 15 липня напрацювали оновлений список міністрів. Михайла Федорова президент не висуватаме, натомість Андрій Сибіга, який також за його квотою, може зберегти посаду.

Сергій Корецький

Вищу освіту здобув у Луцькому державному технічному університеті: у 2001 році – за спеціальністю машинобудування, у 2005 – з бізнес-управління. У 2019 році пройшов програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

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Понад 20 років Корецький був пов’язаний із Групою компаній «Континіум». З 1997 року він пройшов шлях від співробітника аналітичного відділу до генерального директора. У 2002 році очолив СП «Західна Нафтова Група», а з 2007 – управляючу компанію групи.

З 2002 до 2006 року був помічником нардепа Верховної Ради 4 скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва («За єдину Україну»).

У 2006 році невдало балотувався до Верховної Ради 5 скликання у непрохідній частині списку від Народного блоку Литвина (№214). У тому ж році невдало балотувався до Волинської обласної ради 5 скликання від Народного блоку Литвина.

У 2007-2012 роках був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради 6 скликання Катерини Ващук, обраної від Народного блоку Литвина.

У 2012-2014 роках був помічником нардепа-самовисуванця Верховної Ради 7 скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва.

З 2013 року керував мережею автозаправок WOG, запровадивши нові бізнес-моделі, зокрема запуск кав’ярень за межами АЗС.

У 2018 році завершив роботу в «Континіумі» й зосередився на власних проєктах. У 2019-му заснував Idealist Coffee Co. – кавовий бренд із повним виробничим циклом, який також має мережу кав’ярень. Станом на 2024 рік у Києві діяло 10 таких закладів, а з 2022 року продукція Idealist постачається в поїзди Укрзалізниці. Вийшов з бенефіціарів кавового бізнесу наприкінці 2021 року.

У 2019–2022 роках був співзасновником і головою правління енерготрейдингової компанії Centurion Group SA у Швейцарії.

9 листопада 2022 року Сергій Корецький був призначений директором Укрнафти та Укртатнафти після переходу компаній під управління Міністерства оборони.

28 квітня 2025 року наглядова рада НАК Нафтогаз України ухвалила рішення про призначення Сергія Корецького головою правління.