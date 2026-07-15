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«Слуга народу» і Зеленський обговорили кандидатів в уряд: Клименко – в МО, Кім – в Мінвет, Кулеба не отримає нової посади

Замість Ігоря Клименка очолити МВС може голова Нацполу Іван Вигівський. 

«Слуга народу» і Зеленський обговорили кандидатів в уряд: Клименко – в МО, Кім – в Мінвет, Кулеба не отримає нової посади
Засідання кабміну 13 вересня 2024 року
Фото: kmu.gov.ua

На засіданні фракції «Слуга народу» увечері 15 липня обговорили кандидатів на посади в оновленому уряді, який може очолити нинішній голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. 

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції «Слуга народу» за підсумками зустрічі з президентом.

За інформацією співрозмовників зі «Слуги», на своїх посадах, найімовірніше, залишаться міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр молоді та спорту Матвій Бідний і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Денис Шмигаль залишиться першим віцепрем'єром – міністром енергетики, як і Тетяна Бережна – віцепрем'єркою з гуманітарної політики – міністеркою культури.

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Водночас у складі уряду очікується низка змін:

  • віцепрем'єром з євроінтеграції замість Тараса Качки має стати Представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов;
  • міністерство у справах ветеранів замість Наталії Калмикової очолить голова Миколаївської ОВА Віталій Кім;
  • міністерство освіти і науки замість Оксена Лісового – голова НАЗЯВО Андрій Бутенко;
  • на міністерство соціальної політики розглядають чинного міністра Дениса Улютіна або Дарину Марчак.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планують розділити: Мінекономіки замість Олексія Соболєва очолить керівний партнер McKinsey в Україні Олександр Кравченко, а відновлене Мінагрополітики – заступник міністра економіки Тарас Висоцький. Це міністерство в одне «склеїли» рік тому

Реорганізація чекає і на Міністерство розвитку громад та територій: Олексій Кулеба залишає уряд, а міністерство розділять на Мінрегіон, який очолить народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін, та Мінінфраструктури на чолі з головою Київської ОВА Миколою Калашником.

Крім того:

  • міністром юстиції може стати голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов;
  • міністеркою цифрової трансформації замість Михайла Федорова – заступниця міністра оборони з цифровізації Оксана Ферчук;

Міністерство внутрішніх справ замість Ігоря Клименка очолить голова Національної поліції Іван Вигівський, а сам Клименко перейде на посаду міністра оборони.

За словами джерел, кандидатури на посла України в США поки немає, а голову СБУ наразі не призначатимуть.

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