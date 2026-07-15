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На засіданні фракції «Слуга народу» увечері 15 липня обговорили кандидатів на посади в оновленому уряді, який може очолити нинішній голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції «Слуга народу» за підсумками зустрічі з президентом.

За інформацією співрозмовників зі «Слуги», на своїх посадах, найімовірніше, залишаться міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр молоді та спорту Матвій Бідний і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Денис Шмигаль залишиться першим віцепрем'єром – міністром енергетики, як і Тетяна Бережна – віцепрем'єркою з гуманітарної політики – міністеркою культури.

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Водночас у складі уряду очікується низка змін:

віцепрем'єром з євроінтеграції замість Тараса Качки має стати Представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов;

міністерство у справах ветеранів замість Наталії Калмикової очолить голова Миколаївської ОВА Віталій Кім;

міністерство освіти і науки замість Оксена Лісового – голова НАЗЯВО Андрій Бутенко;

на міністерство соціальної політики розглядають чинного міністра Дениса Улютіна або Дарину Марчак.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планують розділити: Мінекономіки замість Олексія Соболєва очолить керівний партнер McKinsey в Україні Олександр Кравченко, а відновлене Мінагрополітики – заступник міністра економіки Тарас Висоцький. Це міністерство в одне «склеїли» рік тому.

Реорганізація чекає і на Міністерство розвитку громад та територій: Олексій Кулеба залишає уряд, а міністерство розділять на Мінрегіон, який очолить народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін, та Мінінфраструктури на чолі з головою Київської ОВА Миколою Калашником.

Крім того:

міністром юстиції може стати голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов;

міністеркою цифрової трансформації замість Михайла Федорова – заступниця міністра оборони з цифровізації Оксана Ферчук;

Міністерство внутрішніх справ замість Ігоря Клименка очолить голова Національної поліції Іван Вигівський, а сам Клименко перейде на посаду міністра оборони.

За словами джерел, кандидатури на посла України в США поки немає, а голову СБУ наразі не призначатимуть.