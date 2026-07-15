Арахамія про засідання фракції з Корецьким: вважаємо досвід надзвичайно корисним перед складною зимою

Голосувати за його кандидатуру будуть цього тижня.

Фракція «Слуга народу» провела засідання за участі Сергія Корецького, що може стати наступним очільником уряду. Голова фракції Давид Арахамія повідомив, що з кандидатом поспілкувалися про бачення роботи Кабінету Міністрів, структури уряду.

Арахамія зазначив, що Корецький має вагомий досвід в корпоративному та державному секторі, добре зарекомендував себе в «Укрнафті» і в «Нафтогазі». Зараз Корецький є головою правління останнього.

«Минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії», – сказав він.

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Серед пріоритетів роботи уряду Сергій Корецький назвав підтримку людей, підготовку до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони, захист інфраструктури.

Голосування за його призначення очікують завтра.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Корецький 15 липня запросив усі депутатські фракції й групи на зустріч. Це перший з чотирьох кандидатів у прем'єри за останні роки, який сам ініціював процедуру консультацій.

Про те, що саме Сергій Корецький є найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єра, джерела LB повідомили ще в неділю, коли президент оголосив про план оновлення уряду.

Учора Верховна Рада відправила у відставку кабінет Юлії Свириденко. Він три дні недопрацював до повного року роботи.

До призначення нового уряду Кабміном у статусі в.о. керуватиме перший віцепрем'єр Денис Шмигаль, усі міністри теж перебуватимуть в статусі виконувачів обов'язків. Президент має здійснити подання міністра оборони й міністра закордонних справ. Очільників решти міністерств пропонуватиме новий прем'єр.

Сергій Корецький

Вищу освіту здобув у Луцькому державному технічному університеті: у 2001 році – за спеціальністю машинобудування, у 2005 – з бізнес-управління. У 2019 році пройшов програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Понад 20 років Корецький був пов’язаний із Групою компаній «Континіум». З 1997 року він пройшов шлях від співробітника аналітичного відділу до генерального директора. У 2002 році очолив СП «Західна Нафтова Група», а з 2007 – управляючу компанію групи.

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З 2002 до 2006 року був помічником нардепа Верховної Ради 4 скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва («За єдину Україну»).

У 2006 році невдало балотувався до Верховної Ради 5 скликання у непрохідній частині списку від Народного блоку Литвина (№214). У тому ж році невдало балотувався до Волинської обласної ради 5 скликання від Народного блоку Литвина.

У 2007-2012 роках був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради 6 скликання Катерини Ващук, обраної від Народного блоку Литвина.

У 2012-2014 роках був помічником нардепа-самовисуванця Верховної Ради 7 скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва.

З 2013 року керував мережею автозаправок WOG, запровадивши нові бізнес-моделі, зокрема запуск кав’ярень за межами АЗС.

У 2018 році завершив роботу в «Континіумі» й зосередився на власних проєктах. У 2019-му заснував Idealist Coffee Co. – кавовий бренд із повним виробничим циклом, який також має мережу кав’ярень. Станом на 2024 рік у Києві діяло 10 таких закладів, а з 2022 року продукція Idealist постачається в поїзди Укрзалізниці. Вийшов з бенефіціарів кавового бізнесу наприкінці 2021 року.

У 2019–2022 роках був співзасновником і головою правління енерготрейдингової компанії Centurion Group SA у Швейцарії.

9 листопада 2022 року Сергій Корецький був призначений директором Укрнафти та Укртатнафти після переходу компаній під управління Міністерства оборони.

28 квітня 2025 року наглядова рада НАК Нафтогаз України ухвалила рішення про призначення Сергія Корецького головою правління.