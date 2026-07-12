​Джерела: очолити уряд може Сергій Корецький

У фракції кажуть, що питання зміни уряду не обговорювалося.

Новим очільником уряду замість Юлії Свириденко може стати голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. Про це LB.ua повідомили джерела у державній владі.

Нинішня прем'єрка Юлія Свириденко, ймовірно, стане послом України в США. За інформацією LB.ua, пані посол Ольга Стефанішина найближчим часом залишить дипломатичну службу за власним бажанням.

Принаймні деякі народні депутати від «Слуги народу» дізналися про майбутню відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з поста президента Володимира Зеленського. У фракції кажуть, що передумов для такого рішення не було, а питання зміни уряду не обговорювалося, розповіли редакції троє народних депутатів із фракції «Слуга народу».

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«Фракція дізналася із поста Президента. Буде засідання фракції перед початком пленарного тижня. Тоді і обговоримо», – сказав один зі співрозмовників LB.ua.

За його словами, «зміна усього уряду точно не обговорювалась». Інший нардеп зізнався, що новина стала для нього цілковитою несподіванкою. Він має сумніви, що за заміну премʼєра одразу назбирають голоси – це залежить від того, кого запропонують замість Свириденко.

«Wow! Це сенсація. Ви перша, від кого я дізнався про цю відставку. Для мене це дуже несподівано. Навіть не знаю, що думати. Це дуже дивно», – сказав він.

На запитання LB.ua про те, що серед можливих кандидатів на посаду прем'єра називають Шмигаля і Федорова, третій співрозмовник відповів: «Ще якийсь Корецький. Я перший раз чую про нього».

Зазначимо, президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся сьогодні з головою правління НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким. Він зазначив, що Укрнафта та Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів. Зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах.

Зеленський і Корецький обговорили, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави.

Раніше Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, а також анонсував кадрові перестановки в уряді та правоохоронних органах. Кабінет Юлії Свириденко працює неповний рік: її призначили прем'єркою в липні 2025. Тоді про пропозицію стати головою уряду теж повідомив Зеленський, хоча кандидатуру, згідно з Конституцією, робить коаліція, а президент – робить подання до Верховної Ради.

Після заміни Шмигаля на Свириденко Верховна Рада оновила склад Кабміну: деяких міністрів перепризначили, деяких – замінили на нових. Міністерство єдності, яке очолював підозрюваний за кількома кримінальними справами Олексій Чернишов, прибрали взагалі. Декілька міністерств об'єднали в одне.

Сергій Корецький

Сергій Корецький з 2022 року очолював ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" у якості голови правління. Перед цим займав керівні посади у Continuum Group, WOG та Idealist Coffee Co. Корецький здобув вищу освіту за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу" у Луцькому державному технічному університеті та за спеціальністю "Видобування нафти і газу" в Івано-Франківському національному технічному університеті.

Торік переміг у конкурсі на голову правління НАК «Нафтогаз».