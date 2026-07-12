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"Америка і світ втратили рішучого лідера": президент Зеленський відреагував на смерть сенатора Ліндсі Грема

Глава держави назвав сенатора одним із найвідданіших друзів України.

"Америка і світ втратили рішучого лідера": президент Зеленський відреагував на смерть сенатора Ліндсі Грема
Сенатор США Ліндсі Грем
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через смерть американського сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім захисником свободи та одним із найвідданіших друзів України.

Про це Президент написав у соцмережах.

За словами глави держави, за роки повномасштабної війни Ліндсі Грем десять разів відвідав Україну та підтримував український народ у найважчі моменти.

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"Він десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі", – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що сенатор активно працював над збереженням двопартійної підтримки України у США та останніми тижнями просував ініціативи, спрямовані на посилення санкційного тиску на Росію.

"Америка і світ втратили рішучого лідера", – підкреслив Зеленський.

Глава держави висловив щирі співчуття родині Ліндсі Грема, його близьким та всім, хто мав честь працювати разом із ним.

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