"Америка і світ втратили рішучого лідера": президент Зеленський відреагував на смерть сенатора Ліндсі Грема

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через смерть американського сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім захисником свободи та одним із найвідданіших друзів України.

Про це Президент написав у соцмережах.

За словами глави держави, за роки повномасштабної війни Ліндсі Грем десять разів відвідав Україну та підтримував український народ у найважчі моменти.

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"Він десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі", – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що сенатор активно працював над збереженням двопартійної підтримки України у США та останніми тижнями просував ініціативи, спрямовані на посилення санкційного тиску на Росію.

"Америка і світ втратили рішучого лідера", – підкреслив Зеленський.

Глава держави висловив щирі співчуття родині Ліндсі Грема, його близьким та всім, хто мав честь працювати разом із ним.