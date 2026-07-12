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Іран атакував американську авіабазу в Катарі

Також в ОАЕ та Бахрейні працювала ППО.

Іран атакував американську авіабазу в Катарі
Фото: UA Regnum

Після ракетної атаки Ірану у Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Бахрейні, Кувейті та інших країнах Перської затоки вранці пролунали вибухи. Відомо про атаку на авіабазу США у Катарі.

Про це повідомляє Euronews.

Атака стала відповіддю Ірану на американські удари по його території. Іран також заявив про удари по території Йорданії та Оману.

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Міноборони Катару повідомило, що сили ППО перехопили низку балістичних ракет, спрямованих по території країни.

"Збройні сили Катару продовжують перехоплювати низку атак балістичними ракетами, спрямованих проти Держави Катар", – заявили у відомстві.

У столиці Катару Досі було чути потужні вибухи. За словами очевидців, їхня інтенсивність була співставною з першими днями війни між Іраном та Ізраїлем.

В Об'єднаних Арабських Еміратах також підтвердили роботу протиповітряної оборони, заявивши, що вибухи були наслідком перехоплення іранських ракет.

Командування армії Кувейту повідомило про атаку на «ворожі повітряні цілі» та закликало жителів залишатися в укриттях. Аналогічно про активацію систем ППО заявила влада Бахрейну.

Тим часом Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що ціллю атаки стала американська авіабаза Аль-Удейд у Катарі. В Ірані стверджують, що було уражено командно-контрольний центр та пункт технічного обслуговування літаків.

Влада Катару повідомила, що всі ракети були успішно перехоплені, а інформація про пошкодження американської бази офіційно не підтверджена.

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