Reuters: США вимагають від Ірану передати весь збагачений уран для укладення угоди

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що майбутня угода з Іраном можлива лише за умови повної передачі Сполученим Штатам запасів високозбагаченого урану. Тим часом Тегеран, за даними супутникових знімків, уже відновлює пошкоджені ядерні об'єкти.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника американської адміністрації.
За словами американського чиновника, ключовою вимогою Вашингтона є передача Іраном усіх запасів високозбагаченого урану. За оцінками США, Тегеран має понад 410 кілограмів такого матеріалу.
"Я просто хочу чітко заявити, що якщо ми не отримаємо цей матеріал, угоди з Іраном не буде", – наголосив представник адміністрації Трампа.
Він додав, що США мають інші варіанти дій, якщо Іран відмовиться виконати цю умову.
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За інформацією Reuters, питання іранської ядерної програми сторони планували врегулювати протягом 60 днів відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у червні.
Водночас CNN повідомляє, що нові супутникові знімки свідчать про початок відновлення Іраном об'єктів ядерної інфраструктури, пошкоджених ударами США та Ізраїлю.
Зокрема, активність зафіксована на об'єктах у районі Парчина поблизу Тегерана та на комплексі, відомому як "Гора Піксакс". За оцінкою телеканалу, це може свідчити про порушення Іраном попередніх домовленостей щодо своєї ядерної програми.