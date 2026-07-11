Reuters: США вимагають від Ірану передати весь збагачений уран для укладення угоди

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Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що майбутня угода з Іраном можлива лише за умови повної передачі Сполученим Штатам запасів високозбагаченого урану. Тим часом Тегеран, за даними супутникових знімків, уже відновлює пошкоджені ядерні об'єкти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника американської адміністрації.

За словами американського чиновника, ключовою вимогою Вашингтона є передача Іраном усіх запасів високозбагаченого урану. За оцінками США, Тегеран має понад 410 кілограмів такого матеріалу.

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"Я просто хочу чітко заявити, що якщо ми не отримаємо цей матеріал, угоди з Іраном не буде", – наголосив представник адміністрації Трампа.

Він додав, що США мають інші варіанти дій, якщо Іран відмовиться виконати цю умову.

За інформацією Reuters, питання іранської ядерної програми сторони планували врегулювати протягом 60 днів відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у червні.

Водночас CNN повідомляє, що нові супутникові знімки свідчать про початок відновлення Іраном об'єктів ядерної інфраструктури, пошкоджених ударами США та Ізраїлю.

Зокрема, активність зафіксована на об'єктах у районі Парчина поблизу Тегерана та на комплексі, відомому як "Гора Піксакс". За оцінкою телеканалу, це може свідчити про порушення Іраном попередніх домовленостей щодо своєї ядерної програми.