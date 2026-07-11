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Reuters: США вимагають від Ірану передати весь збагачений уран для укладення угоди

Водночас Іран уже відновлює пошкоджені ядерні об'єкти.

Reuters: США вимагають від Ірану передати весь збагачений уран для укладення угоди
прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що майбутня угода з Іраном можлива лише за умови повної передачі Сполученим Штатам запасів високозбагаченого урану. Тим часом Тегеран, за даними супутникових знімків, уже відновлює пошкоджені ядерні об'єкти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника американської адміністрації.

За словами американського чиновника, ключовою вимогою Вашингтона є передача Іраном усіх запасів високозбагаченого урану. За оцінками США, Тегеран має понад 410 кілограмів такого матеріалу.

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"Я просто хочу чітко заявити, що якщо ми не отримаємо цей матеріал, угоди з Іраном не буде", – наголосив представник адміністрації Трампа.

Він додав, що США мають інші варіанти дій, якщо Іран відмовиться виконати цю умову.

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За інформацією Reuters, питання іранської ядерної програми сторони планували врегулювати протягом 60 днів відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у червні.

Водночас CNN повідомляє, що нові супутникові знімки свідчать про початок відновлення Іраном об'єктів ядерної інфраструктури, пошкоджених ударами США та Ізраїлю.

Зокрема, активність зафіксована на об'єктах у районі Парчина поблизу Тегерана та на комплексі, відомому як "Гора Піксакс". За оцінкою телеканалу, це може свідчити про порушення Іраном попередніх домовленостей щодо своєї ядерної програми.

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