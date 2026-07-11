Ймовірний новий очільник уряду пов'язаний з Україною і вільно володіє українською мовою.

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Партія "Дія і солідарність", яка володіє більшістю у парламенті Молдови, назвала кандидата на посаду прем'єр-міністра після відставки попереднього уряду Александру Мунтяну.

Як пише Newsmaker, уряд запропонували очолити Василе Тофану - бізнесмену, співзасновнику громадянського руху "Європа-2028", інвестору в молдовські та українські компанії.

Тофан є прихильником вступу Молдови до Євросоюзу в якомога ближчій перспективі, а також планує зосередитися у своїй державній діяльності на очищенні влади від корупції. Він має чудову освіту, є випускником Гарвардської бізнес-школи та Університету імені Еразма Роттердамського. Майбутній прем'єр вільно володіє, окрім рідної румунської, англійською, французькою, нідерландською, російською та українською мовами.

Урядова криза в Молдові стала наслідком викриття кількох випадків отримання надмірних виплат на посадах у близьких до влади структурах родичами президентки Маї Санду. Скандал підірвав імідж молдовської лідерки як борця з корупцією.