В МЗС Молдови заявили про посилені перевірки своїх громадян на кордоні з Росією та Білоруссю

В МЗС Молдови заявили, що останнім часом реєструють почастішання ситуацій, коли громадяни Молдови піддавалися посиленим перевіркам та додатковим заходам контролю під час перетину кордону Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Молдови.

Як зазначили у відомстві, ці ситуації в основному стосувалися чоловіків віком від 18 до 60 років, осіб, які мають нещодавно видані паспорти, подорожували до України, подорожують самостійно або також мають громадянство Російської Федерації.

Зареєстровані випадки, коли деяких осіб просили погодитися на тестування на поліграфі, а також задавали питання про думки щодо війни в Україні чи інших політичних тем.

"Влада Республіки Молдова отримала інформацію про випадки, коли на осіб, які перебували під адміністративним арештом, чинився тиск з метою підписання контрактів про вступ на службу до збройних сил Російської Федерації", - заявили в МЗС Молдови.

В МЗС Молдови закликали ретельно оцінити необхідність поїздки до РФ. А громадянам, які стикаються з труднощами, рекомендують звернутися до компетентного дипломатичного представництва або консульської установи Молдови.