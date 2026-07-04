Молдова закрила пропагандистський "Русский дом" у Кишиневі

У Молдові офіційно припинив діяльність представництва російського державного агентства "Россотрудничество" "Русский дом" у Кишиневі. Його Кремль використовує для просування свого впливу за кордоном.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій із посиланням на російське агентство "Россотрудничество".

Зазначається, що установа офіційно припинила роботу 4 липня.

Рішення про закриття стало наслідком позиції Міністерства закордонних справ Молдови, яке ще торік заявило, що не продовжуватиме міжурядову угоду з Росією щодо діяльності культурних центрів. Після завершення терміну дії цієї угоди представництво припинило свою діяльність.

У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що "Русский дом" не є звичайним культурним центром. Це офіційне представництво "Россотрудничества" – державної структури Росії, яку Кремль протягом багатьох років використовує як інструмент так званої «м'якої сили», поширення російської пропаганди та політичного впливу в інших країнах.

Також зазначається, що співробітники таких установ нерідко мають дипломатичний імунітет, а діяльність "Русских домів" неодноразово привертала увагу спецслужб різних держав через підозри у використанні їх як прикриття для розвідувальної та агентурної діяльності.

27 листопада минулого року парламент Молдови схвалив у другому читанні денонсацію угоди з Росією про створення та функціонування культурних центрів.