Данія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 590 млн євро

З початку повномасштабного вторгнення РФ Данія надала Україні допомогу на близько 10,3 млрд євро.

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 590 млн євро. Про це повідомили в пресслужбі посольства Данії в Києві.

До додаткового пакета увійшли боєприпаси, озброєння, інше військове обладнання для Сил оборони України, а також додаткове фінансування данських програм підготовки українських військовослужбовців.

"Данія непохитно стоїть на боці України. Боротьба України за свободу – це також боротьба Європи, і ми не можемо дозволити собі підвести українців зараз, коли це має найбільше значення. Водночас ми маємо також вчитися в українців, коли йдеться про посилення бойової спроможності Данії, що й було у фокусі мого візиту до України", – сказав міністр оборони Данії Єппе Бруус під час візиту до Києва 29 червня.

У посольстві зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Данія вже надала Україні військову допомогу на загальну суму близько 10,3 млрд євро.