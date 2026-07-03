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Bloomberg: деякі європейські країни допускають запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку

Велика Британія, Франція та інші держави виступають за створення міжнародної морської коаліції для розмінування Ормузької протоки.

Bloomberg: деякі європейські країни допускають запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку
Ормузька протока
Фото: ТСН

Деякі провідні європейські країни визнають, що судна, які проходитимуть через Ормузьку протоку, можуть бути змушені сплачувати збори Ірану та Оману. 

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, після завершення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном запровадження певних сервісних платежів виглядає "неминучим". Подібну думку в приватних розмовах висловлюють і деякі чиновники країн Перської затоки, хоча це не є офіційною позицією їхніх урядів.

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Наразі невідомо, якими можуть бути розміри чи формат таких зборів. Водночас США та арабські держави Перської затоки наполягають, що Іран і Оман не мають права стягувати плату за прохід міжнародними водами, адже це може створити небезпечний прецедент для інших стратегічних морських шляхів.

Європейські країни, зі свого боку, наголошують, що будь-які правила не повинні дискримінувати судна за національною ознакою. Крім того, Велика Британія, Франція та інші держави виступають за створення міжнародної морської коаліції для розмінування Ормузької протоки, однак реалізація цієї ініціативи залежатиме від подальших переговорів між США та Іраном.

Уряд Бахрейну категорично заявив, що не підтримував і не обговорював можливість запровадження будь-яких зборів.

"Вільний і безперешкодний прохід міжнародних суден через протоку є питанням міжнародного права, а не предметом переговорів", – наголосили в Бахрейні.

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За інформацією Bloomberg, Оман пропонує розглянути модель Малаккської протоки, де Індонезія, Малайзія та Сінгапур координують безпеку судноплавства, а фінансування навігаційних і охоронних заходів здійснюється через спеціальний фонд.

Після нещодавнього тимчасового перемир'я між США та Іраном судноплавство через Ормузьку протоку поступово відновилося, а експорт нафти, зокрема із Саудівської Аравії та Ірану, почав зростати. 

Водночас Тегеран наполягає на збереженні певного контролю над рухом суден через цей стратегічний морський коридор.

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