У Ірані почали підготовку до шестиденного похорону Алі Хаменеї, який протягом 36 років був верховним лідером країни та якого було вбито американсько-ізраїльськими ударами. У ніч на п'ятницю на вулицях Тегерана почали з'являтися поліцейські блокпости, торговельні намети, плакати та військова техніка.

Про це пише The Guardian.

Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф, який очолює організацію похорону, назвав церемонію, що розпочнеться в суботу в Тегерані та завершиться похованням у четвер у Мешхеді, «найважливішою подією цього століття» і наймасовішим заходом з часу Ісламської революції 1979 року.

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На прохання іракських політиків тіло Хаменеї також провезуть через шиїтські святі міста Іраку – Кербелу та Наджаф.

Попередньо, на похороні не буде сина і наступника Хаменеї Моджтаби Хаменеї. Він зазнав тяжких поранень під час того самого американсько-ізраїльського удару по урядовій резиденції в Тегерані 28 лютого, коли загинули багато членів його родини. Тоді були вбиті сам Алі Хаменеї, його донька та її чоловік, дружина Моджтаби й їхня 14-місячна донька.

Ступінь поранень Моджтаби невідомий.

Публічна церемонія прощання розпочнеться в суботу в тегеранській мечеті Гранд-Мосалла, де поряд із тілами його родичів буде виставлено тіло Хаменеї. Цей величезний релігійний комплекс неодноразово приймав найважливіші державні церемонії.

Упродовж тижня робітники прикрашали територію комплексу, а навколо нього посилили поліцейську присутність. Спочатку похорон планували провести ще на початку березня, однак війна зі США та Ізраїлем зробила проведення такого масового заходу неможливим.

У п'ятницю також заплановано окрему церемонію для іноземних делегацій. Секретар Національного комітету з організації похорону та прощання Алі Акбар Пурджамшідіан повідомив, що очікується участь представників близько 30 держав, однак лідерів країн Європи та США не запрошували.

У понеділок у центрі Тегерана має відбутися десятикілометрова траурна процесія від площі Імама Хусейна до площі Азаді – символічного місця Ісламської революції 1979 року, яка привела до створення Ісламської Республіки. Після смерті першого верховного лідера Рухолли Хомейні у 1989 році її очолив саме Алі Хаменеї.

Мер Тегерана Аліреза Закані назвав понеділкову процесію «найбільшим зібранням в історії міста» та прогнозує участь близько 20 мільйонів людей.

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У вівторок труну перевезуть до священного міста Кум, де процесія пройде між мавзолеєм Фатіми Масуме та мечеттю Джамкаран. Очікується, що температура повітря сягатиме близько 40°C.

У середу тіло доправлять до іракських шиїтських центрів Кербели й Наджафа. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі вже відвідав обидва міста для координації церемонії, яка має підкреслити роль Хаменеї як духовного лідера шиїтів.

У четвер Хаменеї поховають у мавзолеї Імама Рези в Мешхеді – місті, де він народився.

Масовий захід супроводжується серйозними ризиками безпеки як через загрозу терактів, так і через необхідність контролювати величезні натовпи. Похорони Рухолли Хомейні у 1989 році та командувача Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані у 2020 році супроводжувалися хаосом. Тоді труну Хомейні ледь не втратили через тисняву.

Влада оголосила, що державні установи та приватні компанії в Тегерані не працюватимуть із суботи до понеділка. Через масштабні транспортні обмеження особливе навантаження припаде на міський метрополітен.

Учасників церемонії закликають залишати автомобілі на околицях столиці, щоб уникнути повного транспортного колапсу. У понеділок також буде закрито повітряний простір над Тегераном, а винищувачі патрулюватимуть небо на випадок можливого ізраїльського удару.

Дата похорону збігається з місяцем Мухаррам – першим місяцем ісламського календаря, коли шиїти вшановують мученицьку смерть Хусейна ібн Алі, онука пророка Мухаммеда, який у VII столітті відмовився присягнути халіфу Язіду I, якого вважав тираном. Паралелі між цією історією та загибеллю Хаменеї, яку іранська влада подає як результат його протистояння Заходу, є очевидною частиною офіційного наративу.