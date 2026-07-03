У Ірані почали підготовку до шестиденного похорону Алі Хаменеї, який протягом 36 років був верховним лідером країни та якого було вбито американсько-ізраїльськими ударами. У ніч на п'ятницю на вулицях Тегерана почали з'являтися поліцейські блокпости, торговельні намети, плакати та військова техніка.
Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф, який очолює організацію похорону, назвав церемонію, що розпочнеться в суботу в Тегерані та завершиться похованням у четвер у Мешхеді, «найважливішою подією цього століття» і наймасовішим заходом з часу Ісламської революції 1979 року.
На прохання іракських політиків тіло Хаменеї також провезуть через шиїтські святі міста Іраку – Кербелу та Наджаф.
Попередньо, на похороні не буде сина і наступника Хаменеї Моджтаби Хаменеї. Він зазнав тяжких поранень під час того самого американсько-ізраїльського удару по урядовій резиденції в Тегерані 28 лютого, коли загинули багато членів його родини. Тоді були вбиті сам Алі Хаменеї, його донька та її чоловік, дружина Моджтаби й їхня 14-місячна донька.
Ступінь поранень Моджтаби невідомий.
Публічна церемонія прощання розпочнеться в суботу в тегеранській мечеті Гранд-Мосалла, де поряд із тілами його родичів буде виставлено тіло Хаменеї. Цей величезний релігійний комплекс неодноразово приймав найважливіші державні церемонії.
Упродовж тижня робітники прикрашали територію комплексу, а навколо нього посилили поліцейську присутність. Спочатку похорон планували провести ще на початку березня, однак війна зі США та Ізраїлем зробила проведення такого масового заходу неможливим.
У п'ятницю також заплановано окрему церемонію для іноземних делегацій. Секретар Національного комітету з організації похорону та прощання Алі Акбар Пурджамшідіан повідомив, що очікується участь представників близько 30 держав, однак лідерів країн Європи та США не запрошували.
У понеділок у центрі Тегерана має відбутися десятикілометрова траурна процесія від площі Імама Хусейна до площі Азаді – символічного місця Ісламської революції 1979 року, яка привела до створення Ісламської Республіки. Після смерті першого верховного лідера Рухолли Хомейні у 1989 році її очолив саме Алі Хаменеї.
Мер Тегерана Аліреза Закані назвав понеділкову процесію «найбільшим зібранням в історії міста» та прогнозує участь близько 20 мільйонів людей.
У вівторок труну перевезуть до священного міста Кум, де процесія пройде між мавзолеєм Фатіми Масуме та мечеттю Джамкаран. Очікується, що температура повітря сягатиме близько 40°C.
У середу тіло доправлять до іракських шиїтських центрів Кербели й Наджафа. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі вже відвідав обидва міста для координації церемонії, яка має підкреслити роль Хаменеї як духовного лідера шиїтів.
У четвер Хаменеї поховають у мавзолеї Імама Рези в Мешхеді – місті, де він народився.
Масовий захід супроводжується серйозними ризиками безпеки як через загрозу терактів, так і через необхідність контролювати величезні натовпи. Похорони Рухолли Хомейні у 1989 році та командувача Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані у 2020 році супроводжувалися хаосом. Тоді труну Хомейні ледь не втратили через тисняву.
Влада оголосила, що державні установи та приватні компанії в Тегерані не працюватимуть із суботи до понеділка. Через масштабні транспортні обмеження особливе навантаження припаде на міський метрополітен.
Учасників церемонії закликають залишати автомобілі на околицях столиці, щоб уникнути повного транспортного колапсу. У понеділок також буде закрито повітряний простір над Тегераном, а винищувачі патрулюватимуть небо на випадок можливого ізраїльського удару.
Дата похорону збігається з місяцем Мухаррам – першим місяцем ісламського календаря, коли шиїти вшановують мученицьку смерть Хусейна ібн Алі, онука пророка Мухаммеда, який у VII столітті відмовився присягнути халіфу Язіду I, якого вважав тираном. Паралелі між цією історією та загибеллю Хаменеї, яку іранська влада подає як результат його протистояння Заходу, є очевидною частиною офіційного наративу.