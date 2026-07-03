У Пакистані переповнений автобус зірвався в ущелину. Загинули 40 людей, ще восьмеро поранені

Це одна з найсмертоносніших дорожньо-транспортних пригод у країні за останні роки.

Вранці у пʼятницю 3 липня у пакистанській провінції Белуджистан переповнений автобус зірвався в ущелину. Загинули 40 людей, ще восьмеро поранені.

Про це пише АР.

За словами посадовців, це одна з найсмертоносніших дорожньо-транспортних пригод у країні за останні роки.

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Автобус втратив керування та зірвався в ущелину в районі Дана-Сар — віддаленій місцевості поблизу кордону провінцій Белуджистан і Хайбер-Пахтунхва, повідомив речник уряду Белуджистану Шахід Рінд.

За його словами, автобус перевозив не лише своїх пасажирів, а й людей з іншого автобуса, який зламався дорогою. Через це транспортний засіб був переповнений. Рятувальники працюють над встановленням особи всіх загиблих.

Один із постраждалих, який вижив у аварії, розповів місцевим ЗМІ, що частина пасажирів була незадоволеною, що водій зупинився, щоб забрати людей із несправного автобуса, який також прямував до Пешавара.

За словами цього співрозмовника, між пасажирами та водієм виникла суперечка, під час якої один із пасажирів нібито схопив водія за шию. За мить водій утратив контроль над автобусом, і транспорт зірвався в ущелину.

Цю версію подій наразі не вдалося незалежно підтвердити, а поліція повідомила, що розслідування причин аварії триває.